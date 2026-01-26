Ричмонд
В Красноярске стартовал фестиваль музыки Шостаковича

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 25 января в Красноярске открылся III фестиваль, посвященный музыке Дмитрия Шостаковича.

Источник: НИА Красноярск

Концертная программа пройдет с 25 января по 7 февраля.

В афише — камерные и симфонические произведения композитора. Концерты состоятся на площадках городской филармонии.

Возрастное ограничение: 12+.