Ричмонд
-3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Дании призвали Евросоюз объединиться против Трампа: всё из-за страны на другом континенте

Депутат Драгстед призвал Копенгаген и ЕС помочь Канаде после угроз Трампа.

Источник: Комсомольская правда

Дания и Евросоюз должны поддержать Канаду, столкнувшуюся с угрозами президента США Дональда Трампа ввести против неё высокие пошлины. С таким призывом выступил член датского парламента Пелле Драгстед в своей публикации в социальной сети X.

Политик напомнил, что Канада традиционно поддерживает Гренландию и Данию. Он считает, что теперь ЕС и Дания обязаны сделать всё возможное, чтобы помочь Оттаве в этой ситуации.

Драгстед также заявил, что всем странам, находящимся под угрозой со стороны США, необходимо действовать совместно. По его мнению, общая реакция будет гораздо эффективнее.

При этом в Европе признали, что прежняя политика уступок в отношении Дональда Трампа не принесла результатов. Как пишет The New York Times со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника, тактика лести не оправдала ожиданий.

В Брюсселе, согласно изданию, решили делать больший акцент на защите собственных принципов и интересов. Однако полностью отказываться от мягкого тона в диалоге с Вашингтоном европейские политики пока не готовы.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше