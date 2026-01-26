В Дании призвали Евросоюз объединиться против Трампа: всё из-за страны на другом континенте

Дания и Евросоюз должны поддержать Канаду, столкнувшуюся с угрозами президента США Дональда Трампа ввести против неё высокие пошлины. С таким призывом выступил член датского парламента Пелле Драгстед в своей публикации в социальной сети X.
Политик напомнил, что Канада традиционно поддерживает Гренландию и Данию. Он считает, что теперь ЕС и Дания обязаны сделать всё возможное, чтобы помочь Оттаве в этой ситуации.
Драгстед также заявил, что всем странам, находящимся под угрозой со стороны США, необходимо действовать совместно. По его мнению, общая реакция будет гораздо эффективнее.
При этом в Европе признали, что прежняя политика уступок в отношении Дональда Трампа не принесла результатов. Как пишет The New York Times со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника, тактика лести не оправдала ожиданий.
В Брюсселе, согласно изданию, решили делать больший акцент на защите собственных принципов и интересов. Однако полностью отказываться от мягкого тона в диалоге с Вашингтоном европейские политики пока не готовы.