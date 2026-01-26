Улучшены свойства торфа для выращивания растений с помощью добавления биоугля

Проведенный анализ показал значительное увеличение содержания калия, фосфора, кальция, магния, железа и кремния, а также микроэлементов (цинка и марганца) в субстрате при добавлении активированного биоугля. В то же время ученые выявили снижение концентрации меди и алюминия, что может благоприятно сказаться на росте растений. Концентрация тяжелых металлов была невысокой, например, концентрация хрома в торфяных субстратах с биоуглем не превышала 2 мг/кг, что подтверждает эффективность и экологическую безопасность использования биоуглей в качестве добавок к торфу. Однако, при внесении высоких доз биоугля снижается доступность азота для растений. Поэтому необходимо вносить дополнительный азот или применять биоуголь, предварительно насыщенный питательными элементами.