В Перми создают самый большой музей хоккейных шайб

«“Молот” совместно с пермским коллекционером Дмитрием Лобановым объявили о создании Музея шайб. Музей обещает стать самым большим в России, ведь пополнять коллекцию призвали всех болельщиков. К тому же, старт взят неплохой — более двух тысяч экспонатов уже есть», — говорится на странице минтуризма Прикамья со ссылкой на телеканал «Вести — Пермь».