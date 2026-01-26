Ричмонд
В Перми создают самый большой музей хоккейных шайб

2 000 шайб уже есть.

Музей шайб намерен создать пермский хоккейный клуб «Молот» в партнерстве с коллекционером Дмитрием Лобановым. В нем будут храниться более двух тысяч шайб, а пополнить коллекцию может любой желающий.

«“Молот” совместно с пермским коллекционером Дмитрием Лобановым объявили о создании Музея шайб. Музей обещает стать самым большим в России, ведь пополнять коллекцию призвали всех болельщиков. К тому же, старт взят неплохой — более двух тысяч экспонатов уже есть», — говорится на странице минтуризма Прикамья со ссылкой на телеканал «Вести — Пермь».

Музей появится на базе тренировочной арены «Молота» в Индустриальном районе Перми. Большинство экспонатов музея из личной коллекции Дмитрия Лобанова.