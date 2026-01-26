Найден энергоэффективный подход к обучению нейросетей

«Ученые предложили новый подход к обучению нейросетей, который приближает искусственный интеллект к принципам работы человеческого мозга. В своей работе исследователи показали, что так называемые спайковые нейронные сети, построенные на осциллирующих нейронах ФитцХью-Нагумо и обучаемые без учителя, могут работать экономичнее классических моделей НС», — говорится в сообщении. В перспективе такие нейросети могут лечь в основу энергоэффективных вычислительных систем — автономных сенсоров, робототехники и встраиваемой электроники, где критично низкое энергопотребление.