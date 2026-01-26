Аномальные морозы, проблемы с отоплением и рост цен: топ-5 новостей Пермского края

Температура воздуха в Прикамье опустилась ниже 37 градусов на прошлой неделе.
В Пермский край пришли аномальные морозы. В некоторых школах учеников отправили на дистанционное обучение, а в домах пермяков начались проблемы с отоплением. В поселке Теплая гора была приостановлена работа одного из отопительных котлов. На минувшей неделе в Перми скончался бывший вице-мэр и известный шоумен Валерий Стариков, а экономисты объяснили почему на многие продукты выросли цены. Подробнее об этих и других самых заметных событиях минувших семи дней — в еженедельном дайджесте URA.RU.
Аномальные морозы.
В Прикамье пришли морозы. В некоторых поселках края столбик термометра опустился до 38,5 градусов. Такую температуру синоптики зафиксировали в поселке Чермоз. В Кудымкаре и Кочево температура опустилась до 37 градусов. В Осе было чуть теплее — всего 34 градуса с отрицательной отметкой.
Дистант в школах.
Из-за морозов многие школы перешли на дистанционный режим работы. Не обошлось и без трудностей. Так, в Чусовом ученики школы № 9 имени А. С. Пушкина не смогли подключится к дистанционным занятиям. По словам родителей, подключение осуществлялось через мессенджер МАХ, а те у кого он не установлен остались без занятий. Одна из родительниц намерена обратиться в прокуратуру, так как считает, что права ее ребенка на образование были нарушены. В администрации при этом сообщили, что задания были продублированы в приложении ЭПОС, а значит нарушения не было.
Проблемы с отоплением.
В поселке Теплая гора на фоне морозов произошел коллапс с отоплением. Там вышел из строя один из котлов. В домах пермяков температура воздуха снизилась до 17 градусов при норме в 21. Тем, кто замерзал раздавали обогреватели, а специалисты лично обходили квартиры и проверяли насколько там тепло. На место также выезжал замминистра ЖКХ.
Рост цен.
Пермьстат сообщил, что в конце 2025 года в Прикамье резко подорожали свежие огурцы, конфеты, чаи и печень. Рост цен на огурцы специалисты посчитали обычной «сезонной историей». Этот овощ, по их словам, меняет стоимость в зависимости от удаления или приближения лета. В декабре стоимость свежего огурца по сравнению с ноябрем выросла на 124,5%. Чай, конфеты, говяжья и свиная печень в среднем подорожали на 5%.
Ушел из жизни Валерий Стариков.
В ночь на 22 января скончался Валерий Стариков. Он известен пермякам тем, что создал театр «Ироничная компания» и долгое время был его художественным руководителем. Также он занимался организацией различных концертов и был ведущим на мероприятиях. В 2005—2006 годах Стариков работал в мэрии Перми, где занимал должность замглавы города. В те годы он курировал направление культуры, спорта и образования. Прощание с Валерием Стариковым состоится в храме во имя святого апостола Андрея Первозванного, который расположен на улице Старцева в 14:00 в понедельник, 26 января.