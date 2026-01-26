Аномальные морозы, проблемы с отоплением и рост цен: топ-5 новостей Пермского края

Из-за морозов многие школы перешли на дистанционный режим работы. Не обошлось и без трудностей. Так, в Чусовом ученики школы № 9 имени А. С. Пушкина не смогли подключится к дистанционным занятиям. По словам родителей, подключение осуществлялось через мессенджер МАХ, а те у кого он не установлен остались без занятий. Одна из родительниц намерена обратиться в прокуратуру, так как считает, что права ее ребенка на образование были нарушены. В администрации при этом сообщили, что задания были продублированы в приложении ЭПОС, а значит нарушения не было.