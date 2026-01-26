Создан цифровой комплекс для проектирования антенн связи

Разработка представляет собой целостное цифровое решение, объединяющее в себе базу данных оборудования и мощный расчетный модуль. Цифровой комплекс состоит из двух взаимосвязанных частей: интеллектуальной базы данных антенно-фидерных устройств и программы для инженерного расчета ветровых и весовых нагрузок. Это позволяет систематизировать и актуализировать технические характеристики оборудования и учитывать все ключевые параметры: от ветрового района и высоты подвеса до аэродинамических характеристик конкретного оборудования.