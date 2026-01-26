Создан цифровой комплекс для проектирования антенн связи

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 января. /ТАСС/. Цифровой комплекс, призванный автоматизировать ключевые процессы проектирования, анализа и эксплуатации современных сооружений связи, создали ученые Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета (ННГАСУ). Об этом сообщили ТАСС в Минобрнауки РФ.
«Ключевыми преимуществами разработки являются значительное повышение точности и скорости расчетов, сокращение времени проектирования за счет автоматизации рутинных операций и минимизация риска человеческих ошибок. Система формирует подробные отчеты с возможностью экспорта в распространенные форматы и полностью соответствует требованиям информационной безопасности, поскольку не содержит персональных данных», — сказала один из авторов разработки, старший преподаватель кафедры теории сооружений и технической механики ННГАСУ Юлия Маркина.
Разработка представляет собой целостное цифровое решение, объединяющее в себе базу данных оборудования и мощный расчетный модуль. Цифровой комплекс состоит из двух взаимосвязанных частей: интеллектуальной базы данных антенно-фидерных устройств и программы для инженерного расчета ветровых и весовых нагрузок. Это позволяет систематизировать и актуализировать технические характеристики оборудования и учитывать все ключевые параметры: от ветрового района и высоты подвеса до аэродинамических характеристик конкретного оборудования.
Ученые уверяют, что разработка сочетает в себе глубокую научную проработку и практическую ценность для реального сектора экономики. Так, программный комплекс можно использовать при проектировании и строительстве объектов связи, эксплуатации и мониторинге антенно-мачтовых сооружений, в инженерных изысканиях телекоммуникационной отрасли, а также в образовательном процессе. На разработку получен патент.