Найден способ оптимизации геологоразведки через изотопный анализ окаменелостей

Ученые проанализировали содержание изотопов стронция в конодонтах — зубовидных остатках мелких морских хищников, отобранных из коллекции Геологического музея им. А. А. Штукенберга КФУ. Как пояснил врио директора института Владимир Силантьев, конодонты стали «консервными банками», сохранившими в себе древние изотопы стронция. «Мы использовали стронций как природную метку времени и по его изотопному составу уточнили геохимические условия формирования девонских морских слоев Волго-Уральского региона — нефтематеринских отложений, коллекторов и покрышек», — приводит пресс-служба слова ученого.