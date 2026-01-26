Найден способ оптимизации геологоразведки через изотопный анализ окаменелостей

КАЗАНЬ, 26 января. /ТАСС/. Специалисты Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета провели изотопный анализ микроокаменелостей, чтобы уточнить историю формирования древних морских слоев Волго-Уральского нефтегазоносного бассейна. Новые данные позволят оптимизировать геологоразведочные работы и повысить эффективность добычи нефти, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.
Ученые проанализировали содержание изотопов стронция в конодонтах — зубовидных остатках мелких морских хищников, отобранных из коллекции Геологического музея им. А. А. Штукенберга КФУ. Как пояснил врио директора института Владимир Силантьев, конодонты стали «консервными банками», сохранившими в себе древние изотопы стронция. «Мы использовали стронций как природную метку времени и по его изотопному составу уточнили геохимические условия формирования девонских морских слоев Волго-Уральского региона — нефтематеринских отложений, коллекторов и покрышек», — приводит пресс-служба слова ученого.
В результате анализа 19 образцов ученые установили, что полученная локальная стронциевая кривая демонстрирует хорошую согласованность с глобальной — графиком, который отражает вариации изотопного состава стронция во времени в океанах. Это указывает на устойчивую связь исследуемого региона с Мировым океаном в девонский период и позволяет более уверенно применять глобальные закономерности осадконакопления для моделирования месторождений.
«Полученный результат полностью снял все сомнения. Мы уже пересматриваем с учетом новых данных литофациальные построения в нефтегазовых резервуарах с целью повышения эффективности разработки уникального Ромашкинского нефтяного месторождения, крупнейшего на территории Волго-Уральской провинции и одного из самых крупных в России», — сказал проректор КФУ Данис Нургалиев.
Исследования выполнены в рамках программы «Приоритет — 2030». Результаты представлены в статье, опубликованной в журнале «Георесурсы».