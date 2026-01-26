Разработана технология использования шлаков с рудников при строительстве дорог

«Вскрышные породы и шлаки, которые образуются в процессе добычи никеля и меди — это побочная продукция, которая долгое время считалась отходами. Проведенные исследования показали, что это ценное сырье, которое может быть использовано в качестве щебня, щебеночно-песчаных смесей, заполнителей в бетонах, а также просто использоваться как техногенный грунт», — сказал Лунев.