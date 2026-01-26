Разработана технология использования шлаков с рудников при строительстве дорог

ОМСК, 26 января. /ТАСС/. Технологию использования вскрышных пород и шлаков цветной металлургии при строительстве автодорог в условиях Крайнего Севера разработали в Сибирском государственном автомобильно-дорожном университете (СибАДИ). Разработка поможет решить дефицит строительных материалов в северных регионах, сообщил ТАСС директор центра компетенций «Использование вторичных материальных ресурсов в строительной отрасли» Александр Лунев.
«Вскрышные породы и шлаки, которые образуются в процессе добычи никеля и меди — это побочная продукция, которая долгое время считалась отходами. Проведенные исследования показали, что это ценное сырье, которое может быть использовано в качестве щебня, щебеночно-песчаных смесей, заполнителей в бетонах, а также просто использоваться как техногенный грунт», — сказал Лунев.
По его словам, разработка ведется по заказу компании «Норникель» для арктических дорог как на перспективу, так и для конкретных проектов, например, в качестве потенциального материала для капитального ремонта дороги Норильск — Дудинка.
«В Норильске особенно остро стоит проблема с транспортировкой строительных материалов, в то время как в пределах Норильска есть целый спектр разнообразных побочных продуктов хорошего качества. Сейчас мы разрабатываем конструктивные и технические решения для строительства автомобильных дорог из этих продуктов, а к концу года планируем подготовить технико-экономическое обоснование применения данных материалов для проектных организаций», — отметил ученый.
Руководитель направления по обеспечению взаимодействия с профильными органами власти Норникеля Евгения Алькова подчеркнула, что вовлечение отходов во вторичный оборот — это объективная необходимость, которая стоит перед любой крупной горно-металлургической компанией. По ее словам, сейчас ведется большая работа по подбору технологий, и очень важно, что эту работу поддерживают такие материалоемкие отрасли как дорожное строительство.