Бастрыкин поручил проверить ситуацию с опасным мостом для школьников на Кубани

По данным СМИ, с января 2025 года в селе Ахштырь из-за изменения маршрута школьного транспорта и отсутствия других вариантов проезда дети идут до ближайшего остановочного павильона пешком через подвесной деревянный мост, конструкция которого разрушается. Как пишут пользователи, обращения жителей в различные инстанции не дали результата.