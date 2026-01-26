Ричмонд
-3°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бастрыкин поручил проверить ситуацию с опасным мостом для школьников на Кубани

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по нарушению прав детей в селе Ахштырь Краснодарского края, где школьники вынуждены добираться до остановки через разрушающийся деревянный мост.

Источник: Коммерсантъ

Об этом сообщает информационный центр СКР.

По данным СМИ, с января 2025 года в селе Ахштырь из-за изменения маршрута школьного транспорта и отсутствия других вариантов проезда дети идут до ближайшего остановочного павильона пешком через подвесной деревянный мост, конструкция которого разрушается. Как пишут пользователи, обращения жителей в различные инстанции не дали результата.

Следственное управление СК России по Краснодарскому краю организовало процессуальную проверку по данному факту. Глава ведомства дал указание руководителю краевого управления Андрею Маслову представить предварительные и окончательные итоги процессуальной проверки.

Выполнение поручения и ход расследования поставлены под контроль центрального аппарата Следственного комитета.