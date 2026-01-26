Юрист рассказал о правилах обеденного перерыва на работе

Отказ от еды сам по себе не запрещён, но нарушение утверждённого режима отдыха — повод для взыскания. Также нельзя уйти с работы раньше, ссылаясь на то, что обед не был использован. Такой перерыв не переносится и не компенсируется возможностью уйти до окончания рабочего дня, передает газета «Известия».