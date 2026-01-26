Юрист рассказал о правилах обеденного перерыва на работе

Работник имеет право на обеденный перерыв от 30 минут до двух часов, и это время не входит в рабочее и не оплачивается. Об этом юрист Александр Хаминский.
По его словам, длительность перерыва устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка. Также юристы объясняют, что если сотрудник игнорирует установленный обед и продолжает работать без разрешения, это может считаться нарушением трудовой дисциплины.
Отказ от еды сам по себе не запрещён, но нарушение утверждённого режима отдыха — повод для взыскания. Также нельзя уйти с работы раньше, ссылаясь на то, что обед не был использован. Такой перерыв не переносится и не компенсируется возможностью уйти до окончания рабочего дня, передает газета «Известия».
Во время обеденного перерыва работник вправе заниматься личными делами: поесть, прогуляться, сходить в магазин или отдохнуть. Главное — вернуться к работе вовремя, так как формально в этот период он освобождён от исполнения трудовых обязанностей.
Арсений Луговой