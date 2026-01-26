Минсельхозпрод сказал, как накажут за гонки на квадроциклах по полям с озимыми

Николай Лешик добавляет, что не у всех сельскохозяйственных организаций есть финансовая возможность установить на полях камеры. Однако они установлены практически на всех перекрестках для контроля дорожного движения. Он поясняет, что при выявлении нарушений, будут приниматься меры по информированию и Министерства внутренних дел, и местных советов управления.