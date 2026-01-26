Минсельхозпрод сказал, как накажут за гонки на квадроциклах по полям с озимыми. Подробности в эфире СТВ сообщил начальник главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Николай Лешик.
По его словам, передвижение на любых видах транспорта (снегоходы, квадроциклы) по сельскохозяйственным посевам несет негативные последствия для сельскохозяйственных культур. Николай Лешик пояснил: если речь идет про посевы рапса или зерновых, озимых растений, то подобное может привести к уплотнению снега на отдеьных полосах, где будут изменены условия для зимовки растений.
— Впоследствии в этих понижениях, которые прокладывают проходы техники, будет собираться талая вода, ночные заморозки приведут вплоть до гибели посевов. Мы будем иметь полосы погибших посевов, в результате — вплоть до пересева посевов, — пояснил начальник главного управления растениеводства.
Кроме того, он высказался и о любителях дрифта, которые не просто ездят на определенных видах техники, но также демонстрируют какие-либо фигуры. Подобное наносит и прямой ущерб: повреждение посевов. Лешик отмечает, что техника докапывается до почвы, рвет растения.
Начальник главного управления растениеводства Минсельхозпрода назвал белорусам, которые любят дрифт, оптимальное решение. Так, необходимо связаться с руководством сельхозорганизаций, уточнить участки и полях, на которых не производился сев озимых, а также согласовать возможность поездов не технике.
Николай Лешик добавляет, что не у всех сельскохозяйственных организаций есть финансовая возможность установить на полях камеры. Однако они установлены практически на всех перекрестках для контроля дорожного движения. Он поясняет, что при выявлении нарушений, будут приниматься меры по информированию и Министерства внутренних дел, и местных советов управления.
— И в случае даже установления личности будут инициироваться мероприятия по привлечению к ответственности. Чисто гражданская позиция — это человек вторгается на чужое землепользование. Это нарушение имущественных прав, — подчеркнул начальник главного управления растениеводства Минсельхозпрода.
