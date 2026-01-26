В Челябинске начали открывать пункты обогрева на время сильных морозов

В администрации Челябинска отчитались о работе городских служб во время сильных морозов.
— Была очень холодная неделя. Аварийные ситуации незначительные, устранялись оперативно, — сообщил вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов. — Внедрили новый опыт: развернули два пункта обогрева.
Пункты работали четыре дня, их успели посетить более 300 челябинцев.
— Даже если эта помощь была бы полезна одному человеку, это уже было не напрасно, — прокомментировал мэр Алексей Лошкин. — Берем этот опыт на вооружение, будем пользоваться при резком понижении температур.