Почти 2000 омичей получили по наследству пенсионные накопления родственников

Отделение Соцфонда России по Омской области сообщило, сколько людей в регионе за 2025 год получили по наследству деньги из пенсионных накоплений своих родственников, которые умерли до назначения им пенсий. Речь идет о 1944 наследниках.
В фонде уточнили, что гражданин может заранее распорядиться, кто унаследует его пенсионные накопления, подав соответствующее заявление в отделение СФР. В заявлении можно указать одного или нескольких правопреемников, определив долю каждого.
Если заявление человек не подал, право на получение такого наследства переходит по закону. Первоочередными наследниками становятся дети, супруги, родители и усыновители покойного. Вторыми являются братья, сестры, дедушки, бабушки и внуки.
Для получения накоплений нужно подать заявление в клиентскую службу СФР в срок до истечения полугода со дня смерти человека. Если срок пропущен, то нужно уже идти в суд.
Размер выплаты зависит от суммы денег, учтенных на индивидуальном лицевом счете человека для формирования накопительной пенсии.
