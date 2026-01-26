Ричмонд
-3°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Почти 2000 омичей получили по наследству пенсионные накопления родственников

Это возможно благодаря самому принципу того, что в случае смерти человека до назначения выплат его накопления положены родственникам.

Источник: Комсомольская правда

Отделение Соцфонда России по Омской области сообщило, сколько людей в регионе за 2025 год получили по наследству деньги из пенсионных накоплений своих родственников, которые умерли до назначения им пенсий. Речь идет о 1944 наследниках.

В фонде уточнили, что гражданин может заранее распорядиться, кто унаследует его пенсионные накопления, подав соответствующее заявление в отделение СФР. В заявлении можно указать одного или нескольких правопреемников, определив долю каждого.

Если заявление человек не подал, право на получение такого наследства переходит по закону. Первоочередными наследниками становятся дети, супруги, родители и усыновители покойного. Вторыми являются братья, сестры, дедушки, бабушки и внуки.

Для получения накоплений нужно подать заявление в клиентскую службу СФР в срок до истечения полугода со дня смерти человека. Если срок пропущен, то нужно уже идти в суд.

Размер выплаты зависит от суммы денег, учтенных на индивидуальном лицевом счете человека для формирования накопительной пенсии.

Ранее мы писали, что с 1 января индексацию пенсий в Омской области получили 495 тыс. человек.