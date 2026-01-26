Ричмонд
Яркие кадры из зимних парков Хабаровска: есть где разгуляться, но вдоволь бы покататься! (фоторепортаж)

Зимние прогулки — замечательное время для отдыха с семьей и друзьями. Особенно приятно порезвиться и подышать свежим воздухом в черте города.

62

Хабаровчане не первый год ждут преображения парков «Динамо» и имени Гайдара. И результат налицо! По традиции непревзойденную атмосферу в «Динамо» создают ледовые скульптуры местных авторов, а в парке имени Гайдара — сказочные иллюминации.

Осенью зона для детского отдыха еще была закрыта, но наконец ограждения сняты. Теперь малыши и ребята постарше с удовольствием изучают площадку в «Динамо». Благо, всё обустроено довольно удобно, горок и качелей пока хватает. Посмотрим, когда с потеплением и людей на площадке прибавится. Позже еще и маленькие батуты должны «распечатать». Лавочки и беседки для спокойного времяпровождения предусмотрены.

Несколько «НО» всё же остается: не расчищают в парке горки от снега, поэтому прокатиться с ветерком не на всех ледянках или ватрушках получается. Альтернативой становятся спуски по заснеженной земле, но там деревья и кусты, в которые то и дело въезжают на скорости. Гляди, и травму получить можно. Также не хватает мест для приёма пищи и санузлов. Надеемся, со временем нас ждут лишь перемены к лучшему.

Посмотрите на эту красоту своими глазами!