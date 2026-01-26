Яркие кадры из зимних парков Хабаровска: есть где разгуляться, но вдоволь бы покататься! (фоторепортаж)

Несколько «НО» всё же остается: не расчищают в парке горки от снега, поэтому прокатиться с ветерком не на всех ледянках или ватрушках получается. Альтернативой становятся спуски по заснеженной земле, но там деревья и кусты, в которые то и дело въезжают на скорости. Гляди, и травму получить можно. Также не хватает мест для приёма пищи и санузлов. Надеемся, со временем нас ждут лишь перемены к лучшему.