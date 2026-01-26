Исполнитель роли Полежайкина из «Папиных дочек» задолжал 1,4 млн рублей: что предприняли приставы

Сотрудники ФССП объявили розыск имущество артиста Михаила Казакова, который задолжал по кредитам более 1,4 млн рублей.
Отмечается, что теперь звездой «Папиных дочек», который исполнил в сериале роль Полежайкина, занимается специализированное подразделение ФССП, разыскивающее должников и их активов. Однако о каком именно имуществе Казакова, не сообщается.
Приставы объявили в розыск имущество звезды «Папиных дочек» Михаила Казакова.
Так, в материалах указано, что Казаков объявлен в розыск специализированным подразделением Федеральной службы судебных приставов, созданным для поиска скрывающихся должников и их активов. Объектом розыска является имущество должника, при этом о чем именно идет речь, не указано.
Приставы объявили в розыск имущество звезды «Папиных дочек» Михаила Казакова.
Ранее сообщалось, что у рэпера Алексея Долматова, известного как Гуф, накопились неоплаченные штрафы за нарушения правил дорожного движения. С сентября прошлого года он не погасил постановления, и теперь задолженность в размере 13 тысяч рублей взыскивают судебные приставы.
Также стало известно, что компания певца Эмина Агаларова задолжала крупную сумму. Речь идет о 478 тысячах рублей.