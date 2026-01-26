Члены музыкальной группы убили музыканта-конкурента в Таиланде

Сотрудники правоохранительных органов в таиландской провинции Накхонратчасима задержали пятерых подозреваемых в рамках уголовного дела об убийстве 47-летнего барабанщика и лидера группы Rai Kart. Об этом в понедельник, 19 января, сообщили в The Thaiger.
Следователи выяснили, что причиной расправы стала конкуренция — барабанщик часто получал заказы на выступления, которые якобы должны были доставаться не ему. Позже его супруга подтвердила, что у ее мужа не было других проблем.
Задержанные сознались в организации засады: они перекрыли дорогу грузовиками, остановили машину певца и выстрелили в него. Стрелком оказался 41-летний Ниран Бунма.
Участникам преступления предъявлены обвинения, им грозит пожизненное заключение. Один подозреваемый был объявлен в розыск, уточнили в издании.
