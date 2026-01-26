Ричмонд
В Иркутской области введут штрафы за склонение к аборту

Должностных лиц будут штрафовать на 5−10 тысяч, а юридических — на 30−50 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области введут штрафы за склонение к аборту. 26 января проект рассмотрели на заседании профильного комитета. Ранее в регионе приняли закон об ответственности за склонение к искусственному прерыванию беременности путем угроз, подкупа и обмана.

— Проект предлагает ввести административные штрафы: для должностных лиц — от 5 до 10 тысяч рублей, для юридических — от 30 до 50 тысяч рублей, — сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Законодательного собрания региона.

Уже 28 января 2026 года проект закона рассмотрят на сессии, а профильный комитет в свою очередь его уже поддержал.

