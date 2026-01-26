В Иркутской области введут штрафы за склонение к аборту. 26 января проект рассмотрели на заседании профильного комитета. Ранее в регионе приняли закон об ответственности за склонение к искусственному прерыванию беременности путем угроз, подкупа и обмана.
— Проект предлагает ввести административные штрафы: для должностных лиц — от 5 до 10 тысяч рублей, для юридических — от 30 до 50 тысяч рублей, — сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Законодательного собрания региона.
Уже 28 января 2026 года проект закона рассмотрят на сессии, а профильный комитет в свою очередь его уже поддержал.
