АВС: снежная буря затронула 200 млн жителей США

По информации мониторингового ресурса PowerOutage, без света остались более 900 тыс. домохозяйств. Из-за последствий непогоды погибли по меньшей мере семь человек, в частности, в Луизиане два человека умерли от переохлаждения. Снегопады серьезно осложнили и транспортное сообщение в США. За минувшие выходные в стране были отменены более 15 тыс. авиарейсов, в некоторых районах приостановлено паромное сообщение.