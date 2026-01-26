Ричмонд
АВС: снежная буря затронула 200 млн жителей США

По данным телеканала, из-за последствий непогоды погибли по меньшей мере семь человек.

Источник: AP 2024

НЬЮ-ЙОРК, 26 января. /ТАСС/. Мощнейшая снежная буря, обрушившаяся на Соединенные Штаты, затронула 200 млн человек. Такие подсчеты представил американский телеканал АВС.

Согласно данным Национальной метеорологической службы, сильные снегопады прошли по стране от штата Нью-Мексико до региона Новая Англия на Восточном побережье США. Местами выпало почти 40 см снега.

По информации мониторингового ресурса PowerOutage, без света остались более 900 тыс. домохозяйств. Из-за последствий непогоды погибли по меньшей мере семь человек, в частности, в Луизиане два человека умерли от переохлаждения. Снегопады серьезно осложнили и транспортное сообщение в США. За минувшие выходные в стране были отменены более 15 тыс. авиарейсов, в некоторых районах приостановлено паромное сообщение.

Режим чрезвычайного положения объявлен в 23 штатах. Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что экстренные службы страны готовы к ожидающимся рекордным морозам и снежным бурям.

