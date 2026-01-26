Предсказание Ванги снова всплыло в западной прессе из-за «инопланетной» кометы

Западные СМИ снова разогнали тему о якобы «пророчестве Ванги» на 2026 год — речь идет о визите инопланетян на Землю. Поводом стала межзвездная комета 3I/АТЛАС, вокруг которой в сети и медиа продолжают циркулировать версии об искусственном происхождении объекта.
В британском таблоиде Daily Mirror вышел материал, где авторы собрали старую подборку предсказаний, которую публикуют в интернете уже не первый год. Среди пунктов — утверждение, что в 2026 году человечество якобы столкнется с внеземным разумом. Доказательств происхождения таких формулировок из прижизненных записей Ванги издание не приводит.
Интерес к теме подогрел астрофизик и профессор Гарвардского университета Ави Леб. Он ранее высказывал мнение, что у 3I/АТЛАС есть признаки, которые не укладываются в стандартное описание комет. На этом фоне в публичном поле появились предположения о «зонде» или даже «космическом корабле». При этом научного подтверждения таким версиям на сегодняшний день нет.
Дополнительную волну слухов вызвало то, что объект после пролета на дистанции, интересующей наблюдателей, продолжил движение в сторону Юпитера. Именно здесь сторонники конспирологических версий начали строить сценарии о возможном «развороте» к Земле или попытке закрепиться у спутников планеты, чтобы затем организовать визит.
История с Вангой при этом остается отдельной линией. При жизни болгарская провидица не называла конкретных дат, а ее «пророчества» часто передавались через пересказы родственников и помощников. В разных источниках фигурируют взаимоисключающие версии: от контактных «видений» о некой планете до утверждений, что реальная встреча с внеземным разумом возможна лишь через столетия.
На фоне информационного ажиотажа часть экспертов напоминает: подобные сюжеты регулярно используют для манипуляции аудиторией, подменяя факты громкими заголовками и псевдонаучными выводами.
