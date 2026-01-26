Разработана позволяющая испытывать материалы для космоса пневмопушка

Под Новосибирском строится мегасайенс-установка, которая станет первым в России и самым мощным в мире источником синхротронного излучения четвертого поколения, — Сибирский кольцевой источник фотонов. Он позволит «заглядывать внутрь» вещества, получать сверхточные данные о его структуре и поведении. Запуск СКИФ был перенесен с 2024 года на конец 2025. В конце 2025 года губернатор Новосибирской области Андрей Травников в своем Telegram-канале написал, что запуск СКИФ состоится в 2026 году. Президент РФ Владимир Путин во время прямой линии 19 декабря заявил, что постарается приехать на открытие.