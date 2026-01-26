Хоккеист Малкин блестяще переписал рекорд «Питтсбурга» на выезде

Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин стал первым игроком в истории клуба, который сумел забросить шайбы в трех гостевых матчах регулярного чемпионата НХЛ подряд в возрасте 39 лет.
Серия началась в игре против «Ванкувера» — там «Пингвинз» выиграли со счетом 3:2. Затем Малкин отличился в матче с «Эдмонтоном» (6:2) и продолжил результативную полосу в встрече с «Калгари» (4:1).
В текущем сезоне 39-летний нападающий набрал 40 очков в 36 матчах: 13 шайб и 27 результативных передач.
Малкин играет за «Питтсбург» с 2006 года. За это время он трижды выигрывал Кубок Стэнли — в 2009, 2016 и 2017 годах. Также россиянин признавался лучшим новичком сезона (2007), самым ценным игроком регулярного чемпионата (2012), самым ценным игроком плей-офф (2009) и дважды становился лучшим бомбардиром регулярного чемпионата (2009, 2012).
