Хоккеист Малкин блестяще переписал рекорд «Питтсбурга» на выезде

Малкин играет за «Питтсбург» с 2006 года. За это время он трижды выигрывал Кубок Стэнли — в 2009, 2016 и 2017 годах. Также россиянин признавался лучшим новичком сезона (2007), самым ценным игроком регулярного чемпионата (2012), самым ценным игроком плей-офф (2009) и дважды становился лучшим бомбардиром регулярного чемпионата (2009, 2012).