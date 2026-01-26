Ричмонд
В Екатеринбурге приставы опечатали пельменный цех из-за нарушений

В Екатеринбурге по решению суда закрыли заготовочный цех.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге приставы опечатали пельменный цех из-за нарушений. На предприятии, расположенном на улице Индустрии, 96д, при производстве не внедрялись процедуры, основанные не принципах ХАССП (выявление опасных факторов, контроль производства и предотвращение выпуска небезопасной продукции. — Прим. ред.).

Также в заготовочном цехе не была оборудована раковина для мытья рук, товары разгружались через единственный вход в помещение и в цеху было недостаточно места для хранения продуктов. Кроме этого, отделка помещения имеет повреждения, а холодильник в мясном цеху — ржавый.

— Судебным приставом-исполнителем незамедлительно возбуждено исполнительное производство и совершен выезд по месту нахождения должника. Должнику вручено требование о приостановлении деятельности, — сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области.

По решению суда приставы приостановили деятельность предприятия на 30 суток. Кроме этого, в случае неисполнения решения приставы вынесут постановление о взыскании исполнительного сбора и могут возбудить административное дело по статье 17.15 КоАП РФ «Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера».