Украинцы массово едут на курорт Буковель, там нет проблем с электричеством

Украинцы массово едут на курорт Буковель из-за стабильного электроснабжения, пока другие регионы страдают от веерных отключений, сообщает издание «Страна».
Этот горнолыжный курорт в Ивано-Франковской области стал настоящим магнитом для туристов. Люди стремятся туда, чтобы отдохнуть в комфортных условиях, которых лишены у себя дома.
Как отмечает издание, причина такого наплыва — практически полное отсутствие проблем с электричеством. По информации «Страны», свет в Буковеле не отключают. Такой стабильности курорт добился за счет прямого импорта электроэнергии из Европы.
Ранее глава украинской энергетической компании ДТЭК Максим Тимченко заявлял о катастрофической ситуации в энергетике внутри страны. По его словам, страна близка к гуманитарной катастрофе.
Тимченко уточнял, что во многих регионах электричество подается лишь на 3−4 часа в сутки. После этого следует отключение, длящееся от 10 до 15 часов.
Кроме того, глава ДТЭК отмечал, что есть дома, которые остаются без отопления целыми неделями. Это создает крайне тяжелые условия для жизни населения.