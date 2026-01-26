Адвокат сказала, вернут ли белорусам деньги при отмене брони столика в ресторане

Жительница Могилева планировала вечер с семьей в ресторане, однако ей заявили про необходимость внесения депозита за столик. Белоруска интересуется: законно ли это, что меню семья не видела и не знает цен. И что будет, если по уважительной причине не получится прийти в ресторан.