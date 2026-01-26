Ричмонд
Адвокат сказала, вернут ли белорусам деньги при отмене брони столика в ресторане

Белорусский адвокат сказала, могут ли вернуть деньги за отмену брони столика в ресторане.

Источник: Комсомольская правда

Адвокат Могилевской областной коллегии адвокатов Ольга Маевская сказала, вернут ли белорусам деньги при отмене брони столика в ресторане. Подробности пишет aif.by.

Жительница Могилева планировала вечер с семьей в ресторане, однако ей заявили про необходимость внесения депозита за столик. Белоруска интересуется: законно ли это, что меню семья не видела и не знает цен. И что будет, если по уважительной причине не получится прийти в ресторан.

Адвокат поясняет, что кафе могут предлагать определенные условия, с которыми или же соглашаются, или же нет.

— При этом вы можете попросить о том, чтобы в вашем случае какие-то правила не применялись (например, не вносить депозит), а согласиться с этим или нет — решение заведения, — обратила внимание Ольга Маевская.

Она уточнила, что в указанной ситуации применяются нормы закона № 90−3 «О защите прав потребителей» от 9 января 2002 года. В том случае, если белорусы вносят платеж, депозит и так далее, то он должен быть использован только на оплату оказываемых услуг.

— Условно, если вы внесли 50 рублей, эта сумма идет в счет заказа, — отметила адвокат.

Маевская подчеркнула: согласно требованиями законодательства о защите прав потребителей, потребитель может в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, но при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, если иное не предусмотрено законодательством.

— То есть, если вы внесли депозит, но передумали приходить в заведение, то внесенный платеж подлежит возврату, — заметила адвокат.

Тем временем адвокат назвала белорусам документы, которые нельзя выбрасывать.

