Работу молодежных учреждений в Татарстане продлят до 21:00

«Будем менять работу наших учреждений. Молодежь приходит туда, чтобы получить новые знания и компетенции, в основном во внеучебное или внерабочее время. Наши объекты должны быть открыты до позднего вечера, до 21:00, возможно и позже. Есть достойная инфраструктура для всестороннего развития. Некоторые учреждения научились хорошо контактировать с молодежью, но не все», — заявил он.