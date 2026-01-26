На 71-м году жизни умер заслуженный юрист Иркутской области Владимир Татарников. Он более 20 лет был преподавателем в Иркутском национальном исследовательском техническом университете. Об этом рассказал депутат Госдумы Сергей Тен.
— В 1998 году он защитил диссертацию на тему «Индивидуализация наказания по отдельным категориям дел о тяжких и особо тяжких преступлениях против личности».
Владимир Германович также был помощником, как депутата Государственной Думы. Он работал над антикоррупционным законодательством.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Слюдянке простятся с бойцом Сергеем Гладких, который погиб в зоне СВО. Там он работал по профессии вахтовым методом.