Ричмонд
-3°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На 71-м году жизни умер заслуженный юрист Иркутской области Владимир Татарников

Он более 20 лет был преподавателем в ИРНИТУ.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

На 71-м году жизни умер заслуженный юрист Иркутской области Владимир Татарников. Он более 20 лет был преподавателем в Иркутском национальном исследовательском техническом университете. Об этом рассказал депутат Госдумы Сергей Тен.

— В 1998 году он защитил диссертацию на тему «Индивидуализация наказания по отдельным категориям дел о тяжких и особо тяжких преступлениях против личности».

Владимир Германович также был помощником, как депутата Государственной Думы. Он работал над антикоррупционным законодательством.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Слюдянке простятся с бойцом Сергеем Гладких, который погиб в зоне СВО. Там он работал по профессии вахтовым методом.