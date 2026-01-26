Нарышкин: на Западе признали невозможность блокировать комплекс «Орешник»

Специалисты на Западе признали, что у них нет военно-технических средств для блокировки российского ракетного комплекса «Орешник». Такое заявление сделал директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.
«И эксперты, и военные специалисты признались, что у них нет технических, военно-технических средств для того, чтобы блокировать эти системы», — сказал он в интервью РИА Новости.
Нарышкин также отмечал, что удар гиперзвуковой ракеты «Орешник» по военному объекту в Западной Украине вызвал шок в западных военно-политических кругах.
Как сообщило Министерство обороны РФ, в результате удара ракетным комплексом «Орешник» был выведен из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. Тогда были поражены цеха, склады с беспилотниками, а также инфраструктура аэродрома предприятия.
В российском военном ведомстве уточнили, что этот запуск стал ответом на атаку на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области в конце прошлого года.