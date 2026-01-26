News24: жителей Кейптауна удивил поднятый над крепостью флаг России

Жители южноафриканского Кейптауна удивились российскому флагу, который был вывешен над находящейся в городе Крепостью Доброй Надежды. Об этом сообщает издание News24.
«Жители Кейптауна выразили шок в социальных сетях, когда заметили российский флаг, развевающийся над исторической Крепостью Доброй Надежды», — говорится в публикации.
По данным издания, происхождением флага РФ над крепостью заинтересовались местные парламентарии. Интерес также был вызван тем, что ранее в январе в местных водах прошли военно-морские учения «Воля к миру — 2026» в составе БРИКС+. В маневрах также приняли участие российские корабли. Выяснилось, что флаг не имеет отношения к этим учениям.
Управляющий директор крепости Кэлвин Гилфеллан объяснил изданию, что сооружение некоторое время использовалось для съемок фильма, посвященного битве за Аламо, одной из самых значимых в Войне за независимость Техаса.
«Он не уверен, почему был поднят российский флаг, и предполагает, что речь идет просто о старом флаге, не имеющем исторического значения для самого фильма», — отмечает издание.
Гилфеллан добавил, что российский флаг провисел несколько часов, после чего на его место был возвращен флаг ЮАР.
Ранее сообщалось, что итальянского военого врача начали преследовать из-за размещенного в соцсетях фото с флагом России.