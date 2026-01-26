Ричмонд
News24: жителей Кейптауна удивил поднятый над крепостью флаг России

Флаг РФ несколько часов провисел над Крепостью Доброй Надежды в Кейптауне.

Источник: Аргументы и факты

Жители южноафриканского Кейптауна удивились российскому флагу, который был вывешен над находящейся в городе Крепостью Доброй Надежды. Об этом сообщает издание News24.

«Жители Кейптауна выразили шок в социальных сетях, когда заметили российский флаг, развевающийся над исторической Крепостью Доброй Надежды», — говорится в публикации.

По данным издания, происхождением флага РФ над крепостью заинтересовались местные парламентарии. Интерес также был вызван тем, что ранее в январе в местных водах прошли военно-морские учения «Воля к миру — 2026» в составе БРИКС+. В маневрах также приняли участие российские корабли. Выяснилось, что флаг не имеет отношения к этим учениям.

Управляющий директор крепости Кэлвин Гилфеллан объяснил изданию, что сооружение некоторое время использовалось для съемок фильма, посвященного битве за Аламо, одной из самых значимых в Войне за независимость Техаса.

«Он не уверен, почему был поднят российский флаг, и предполагает, что речь идет просто о старом флаге, не имеющем исторического значения для самого фильма», — отмечает издание.

Гилфеллан добавил, что российский флаг провисел несколько часов, после чего на его место был возвращен флаг ЮАР.

Ранее сообщалось, что итальянского военого врача начали преследовать из-за размещенного в соцсетях фото с флагом России.