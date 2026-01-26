Продажи водки в России снизились на 3,6% в 2025 году

Россияне стали меньше покупать водку, но налегают на крепкие настойки. По данным Росалкогольрегулирования, продажи водки в 2025 году упали на 3,6%. При этом рынок ликеро-водочных изделий, наоборот, показал значительный рост.
Общий объем реализованной водки составил 73,3 млн декалитров. Падение зафиксировано и по другим крепким напиткам: продажи коньяка сократились на 9,2%, а слабоалкогольной продукции — на целых 87,3%.
Ситуация с вином также демонстрирует спад. Реализация виноградных и игристых вин уменьшилась на 1,9% и 3,2% соответственно. Продажи ликерных вин упали более заметно — на 10,7%.
В итоге общий рынок алкоголя в России сократился на 9,3%. Эксперты связывают эту тенденцию не только с изменением потребительских предпочтений, но и с ужесточением регулирования.
Так, с осени 2025 года во многих регионах были усилены ограничения по времени продажи алкоголя. Эти меры приняты в рамках борьбы с нелегальными точками распития, так называемыми «наливайками».
Например, в Ханты-Мансийском автономном округе розничная продажа запрещена уже с 20:00. В Новгородской области подобный запрет для магазинов в жилых домах также действует с восьми вечера.