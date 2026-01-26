Юрий Шалабаев поделился ностальгическим снимком студенческих времен

Согласно информации на сайте городской администрации, Юрий Шалабаев имеет высшее экономическое образование по специальности «Финансы и кредит», которое получил в ННГУ им. Н. И. Лобачевского в 2002 году. В дальнейшем он прошёл профессиональную переподготовку по юриспруденции, а также повысил квалификацию в сфере управления государственными финансами в РАНХиГС.