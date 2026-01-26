Ричмонд
-3°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юрий Шалабаев поделился ностальгическим снимком студенческих времен

Первое высшее образование мэр Нижнего Новгорода получил более 20 лет назад.

Источник: Telegram-канал Юрия Шалабаева

В День российского студенчества мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поделился архивной фотографией из своих студенческих лет в соцсетях.

— Это время, когда ты уже взрослый, но ещё по-юношески беззаботный: мечтаешь, любишь, дружишь по-максимуму, строишь планы на будущее, не сомневаясь в их реализации, хочешь изменить мир и готов нарушать правила, — написал Юрий Шалабаев.

Глава города признался, что получил первое высшее образование более 20 лет назад, но с тех пор остаётся «вечным студентом» — в постоянном поиске новых знаний и решений.

В обращении к нынешним студентам мэр пожелал им прожить эту пору ярко, получить нужные знания, найти своё призвание, настоящих наставников и верных друзей.

Согласно информации на сайте городской администрации, Юрий Шалабаев имеет высшее экономическое образование по специальности «Финансы и кредит», которое получил в ННГУ им. Н. И. Лобачевского в 2002 году. В дальнейшем он прошёл профессиональную переподготовку по юриспруденции, а также повысил квалификацию в сфере управления государственными финансами в РАНХиГС.