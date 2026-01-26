Юрий Шалабаев поделился ностальгическим снимком студенческих времен

В День российского студенчества мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поделился архивной фотографией из своих студенческих лет в соцсетях.
— Это время, когда ты уже взрослый, но ещё по-юношески беззаботный: мечтаешь, любишь, дружишь по-максимуму, строишь планы на будущее, не сомневаясь в их реализации, хочешь изменить мир и готов нарушать правила, — написал Юрий Шалабаев.
Глава города признался, что получил первое высшее образование более 20 лет назад, но с тех пор остаётся «вечным студентом» — в постоянном поиске новых знаний и решений.
В обращении к нынешним студентам мэр пожелал им прожить эту пору ярко, получить нужные знания, найти своё призвание, настоящих наставников и верных друзей.
Согласно информации на сайте городской администрации, Юрий Шалабаев имеет высшее экономическое образование по специальности «Финансы и кредит», которое получил в ННГУ им. Н. И. Лобачевского в 2002 году. В дальнейшем он прошёл профессиональную переподготовку по юриспруденции, а также повысил квалификацию в сфере управления государственными финансами в РАНХиГС.