Длительные задержки авиарейсов участились в 2025 году

В 2025 году доля рейсов, задержав более трех часов, выросла в два раза в годовом выражении, до 4% от всех 865 тыс. Доля рейсов с задержкой более четырех часов выросла вдвое — с 1% до 2%, следует из данных «АльфаСтрахования». При этом задержки рейсов чаще всего происходят из-за ограничений, введенных с целью безопасности.