Длительные задержки авиарейсов участились в 2025 году

Рейсы могут задерживаться из-за ограничений, которые вводят из безопасности.
В 2025 году доля рейсов, задержав более трех часов, выросла в два раза в годовом выражении, до 4% от всех 865 тыс. Доля рейсов с задержкой более четырех часов выросла вдвое — с 1% до 2%, следует из данных «АльфаСтрахования». При этом задержки рейсов чаще всего происходят из-за ограничений, введенных с целью безопасности.
«При усредненной оценке в 150 кресел на рейс в прошлом году около 4,5 миллиона пассажиров 30,5 тысяч рейсов ожидали вылета более трех часов, причем 3 миллиона из них ждали более четырех часов», — пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные.
Лидерами по пунктуальности в столице в 2025 году остались Шереметьево, где 50% рейсов вылетали вовремя (в 2024 году — 67%). А также Домодедово, где вовремя вылетел каждый второй рейс (55% в 2024 году).
Утром 25 января 2026 года десятки рейсов задерживались или были отменены в различных регионах страны. В ночь вводились временные ограничения на прием и выпуск судов в аэропортах Волгограда, Краснодара и Пензы, которые были сняты к утру. Подробнее — в материале URA.RU.