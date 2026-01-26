Ричмонд
-3°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Екатеринбурге нашли цех с опасными пельменями

Судебные приставы на 30 суток приостановили работу пельменного цеха на улице Индустрии в Екатеринбурге из-за грубых нарушений санитарно-эпидемиологических требований. Об этом URA.RU сообщили в Орджоникидзевском районном отделении судебных приставов Екатеринбурга ГУФССП России по Свердловской области.

Работа пельменного цеха приостановлена сроком на один месяц (архивное фото).

Судебные приставы на 30 суток приостановили работу пельменного цеха на улице Индустрии в Екатеринбурге из-за грубых нарушений санитарно-эпидемиологических требований. Об этом URA.RU сообщили в Орджоникидзевском районном отделении судебных приставов Екатеринбурга ГУФССП России по Свердловской области.

В ведомстве пояснили, что мера связана с угрозой для жизни и здоровья потребителей. «В целях предотвращения угрозы жизни, здоровью людей деятельность предприятия приостановлена, оборудование опечатано», — сообщили в ведомстве. Там уточнили, что исполнительное производство возбуждено незамедлительно после поступления документа из суда, после чего специалисты выехали на объект и вручили должнику требование о приостановке работы.

В заготовочном цехе не были внедрены процедуры, основанные на принципах ХАССП (анализа рисков и критических контрольных точек), которые обязательны для предприятий пищевой отрасли. Пельменный цех функционировал без умывальника с подводкой горячей и холодной воды, без средств для мытья и устройств для сушки рук. Загрузка и выгрузка продовольственного сырья велась через единственный вход, при этом на складе не хватало места для раздельного хранения тары: новая упаковка хранилась совместно со старой. Внутренняя отделка производственных и санитарно-бытовых помещений имела видимые повреждения, а холодильный шкаф в мясном цехе оказался покрыт ржавчиной.

Судебный пристав-исполнитель предупредил представителя предприятия о последствиях неисполнения решения суда. В отделении ГУФССП указали, что в случае продолжения работы цеха в обход запрета будет вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора, а также возможна административная ответственность по статье 17.15 КоАП РФ за неисполнение требований неимущественного характера, содержащихся в исполнительном документе. Возобновить деятельность предприятие сможет только после истечения срока приостановки и устранения всех выявленных нарушений.