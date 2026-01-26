В Екатеринбурге нашли цех с опасными пельменями

Работа пельменного цеха приостановлена сроком на один месяц (архивное фото).
Судебные приставы на 30 суток приостановили работу пельменного цеха на улице Индустрии в Екатеринбурге из-за грубых нарушений санитарно-эпидемиологических требований. Об этом URA.RU сообщили в Орджоникидзевском районном отделении судебных приставов Екатеринбурга ГУФССП России по Свердловской области.
В ведомстве пояснили, что мера связана с угрозой для жизни и здоровья потребителей. «В целях предотвращения угрозы жизни, здоровью людей деятельность предприятия приостановлена, оборудование опечатано», — сообщили в ведомстве. Там уточнили, что исполнительное производство возбуждено незамедлительно после поступления документа из суда, после чего специалисты выехали на объект и вручили должнику требование о приостановке работы.
В заготовочном цехе не были внедрены процедуры, основанные на принципах ХАССП (анализа рисков и критических контрольных точек), которые обязательны для предприятий пищевой отрасли. Пельменный цех функционировал без умывальника с подводкой горячей и холодной воды, без средств для мытья и устройств для сушки рук. Загрузка и выгрузка продовольственного сырья велась через единственный вход, при этом на складе не хватало места для раздельного хранения тары: новая упаковка хранилась совместно со старой. Внутренняя отделка производственных и санитарно-бытовых помещений имела видимые повреждения, а холодильный шкаф в мясном цехе оказался покрыт ржавчиной.
Судебный пристав-исполнитель предупредил представителя предприятия о последствиях неисполнения решения суда. В отделении ГУФССП указали, что в случае продолжения работы цеха в обход запрета будет вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора, а также возможна административная ответственность по статье 17.15 КоАП РФ за неисполнение требований неимущественного характера, содержащихся в исполнительном документе. Возобновить деятельность предприятие сможет только после истечения срока приостановки и устранения всех выявленных нарушений.