В Екатеринбурге нашли цех с опасными пельменями

В заготовочном цехе не были внедрены процедуры, основанные на принципах ХАССП (анализа рисков и критических контрольных точек), которые обязательны для предприятий пищевой отрасли. Пельменный цех функционировал без умывальника с подводкой горячей и холодной воды, без средств для мытья и устройств для сушки рук. Загрузка и выгрузка продовольственного сырья велась через единственный вход, при этом на складе не хватало места для раздельного хранения тары: новая упаковка хранилась совместно со старой. Внутренняя отделка производственных и санитарно-бытовых помещений имела видимые повреждения, а холодильный шкаф в мясном цехе оказался покрыт ржавчиной.