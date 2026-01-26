Главные новости к утру 26 января 2026 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 26 января 2026.
В МИД заявили, что Россия обеспечит безопасность в отсутствие ДСНВ
Заместитель главы МИД России Сергей Рябков в интервью ТАСС подтвердил, что Россия в состоянии гарантировать свою безопасность даже в отсутствие Договора о стратегическом наступательном вооружении (ДСНВ, СНВ-3). Дипломат уточнил, что действие договора было приостановлено из-за ухудшения линии Вашингтона в отношении Москвы.
Медведев рассказал о возможных последствиях атаки на резиденцию Путина
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что массированная атака беспилотников на резиденцию российского президента Владимира Путина в Новгородской области являлась легитимным поводом для использования в ответ «специального оружия». Политик предостерег западных лидеров от «игр», опасных для мира.
В ФРГ потребовали извинений от Трампа за слова об Афганистане
Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что американский президент Дональд Трамп должен извиниться за преуменьшение роли союзников по НАТО в операции в Афганистане. Ранее глава Белого дома заявил, что европейские войска европейских были в стороне от передовой линии.
Стало известно о плане США по военному захвату Гренландии
Белый дом не отказался от идеи по присоединению Гренландии с помощью военной интервенции. Reuters сообщает, что о планах Белого дома узнали законодатели из Демократической и Республиканской партий. Политики опасаются, что Пентагон осуществит их без согласования с Конгрессом.
На Филиппинах затонул паром, более 15 человек погибли
На юге Филиппин потерпел крушение межостровной паром. На его борту было более 350 пассажиров. Спасатели эвакуировали по меньшей мере 316 пассажиров и изъяли 15 тел. К спасательной операции были привлечены силы береговой охраны, ВМС и флотилии рыболовецких судов. Причины аварии пока не установлены. Проводится расследование.