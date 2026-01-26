Ричмонд
В США отменили 10 000 авиарейсов из-за исторического смертельного снегопада

Более 10 тыс. авиарейсов отменили в Соединенных Штатах из-за исторического смертельного снегопада, во время которого уже погибли 7 человек.

Авиаперевозчики были вынуждены отменить более 10 тыс. рейсов в Соединенных Штатах из-за исторического снегопада, а также угрозы торнадо, материал из Metro перевел aif.ru.

Уточняется, что компании готовятся перенести еще 2 тыс. запланированных авиарейсов.

«Отмены рейсов считаются одними из крупнейших в истории США», — говорится в материале.

По данным издания, более 1 млн человек по всей стране остаются без электроснабжения после обрыва линий электропередачи, кроме того, в большинстве супермаркетов уже пустые полки.

В Нью-Йорке после снежной бури погибли 5 человек, в округе Кеддо штата Луизиана жертвами переохлаждения стали 2 человека.

На данный момент в 20 штатах введен режим ЧС, синоптики прогнозируют выпадение еще 12 дюймов снега (25,4 мм), в некоторых районах скорость ветра достигнет 32 миль в час (14,3 м/с).

Ранее агентство Associated Press писало, то более половины американских штатов могут столкнуться со снежным штормом.

