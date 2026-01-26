Топ-5 главных новостей в Молдове на утро понедельника, 26 января 2026:
1. Человеку, родившемуся и всю жизнь прожившему в Кишиневе, отслужившему армию, гражданства Молдовы по новому закону от Санду надо ждать год: А в это время красную паспортину мгновенно получают «правильные» россияне.
2. В понедельник уроки в школах Кишинева отменены из-за гололеда: Мэрия приняла решение — не справляются с непогодой.
3. В Молдове заболеть — значит разориться: Во сколько обойдётся лечение простого ОРВИ — посчитали и прослезились.
4. Жителей Молдовы ждет настоящее испытание на прочность: Гололед, дожди, потепление — и снова гололед.
5. В Молдове два спасателя предстанут перед судом: Супружеская пара замерзла насмерть в автомобиле, застрявшем в глубоком снегу, — люди просили о помощи, которая не была оказана.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Дружба для Попшоя — это только пила, чтобы отсечь сук, на котором сидишь: Что ждет Молдову после полного разрыва отношений со странами СНГ.
Беларусь является лидером по импорту молдавского вина, в эту страну отправляется в три раза больше вина, чем в Румынию (далее…).
Мнение аналитика: молдавская власть действует с высочайшим цинизмом, как бандиты с большой дороги.
Правительство, НАРЭ, Energocom стали «вампирами», которые высасывают из граждан Молдовы последние деньги, разгоняя нищету и подвергая большую часть общества угрозе голода (далее…).
Очередной удар по пенсионерам: оплату коммуналки на почте в Кишинёве отменяют.
Власти переводят расчёты исключительно в онлайн-формат и банковские учреждения, фактически лишая многих горожан привычного и понятного способа оплаты (далее…).