Топ-5 главных новостей в Молдове 26 января 2026:

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро понедельника, 26 января 2026.

Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро понедельника, 26 января 2026:

1. Человеку, родившемуся и всю жизнь прожившему в Кишиневе, отслужившему армию, гражданства Молдовы по новому закону от Санду надо ждать год: А в это время красную паспортину мгновенно получают «правильные» россияне.

2. В понедельник уроки в школах Кишинева отменены из-за гололеда: Мэрия приняла решение — не справляются с непогодой.

3. В Молдове заболеть — значит разориться: Во сколько обойдётся лечение простого ОРВИ — посчитали и прослезились.

4. Жителей Молдовы ждет настоящее испытание на прочность: Гололед, дожди, потепление — и снова гололед.

5. В Молдове два спасателя предстанут перед судом: Супружеская пара замерзла насмерть в автомобиле, застрявшем в глубоком снегу, — люди просили о помощи, которая не была оказана.

