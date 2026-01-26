Ричмонд
MWM: Япония подняла в воздух истребители для перехвата российского Ил-20

В Минобороны Японии считают, что российские самолёты могли собирать разведданные.

Источник: Комсомольская правда

Японские истребители были подняты для перехвата российского самолёта-разведчика. Это произошло после якобы его входа в воздушное пространство над Японским морем, как сообщило издание Military Watch Magazine.

По данным министра обороны Японии Синдзиро Коидзуми, российский Ил-20 якобы вёл сбор разведданных около западного побережья страны. Чиновник считает, что самолёт изучал электромагнитное излучение японских радаров, кораблей и авиации, после чего вернулся в сторону континента.

Для перехвата, по неподтверждённым данным, могли быть использованы японские истребители F-15. Эти самолёты составляют основу сил ПВО страны, однако считаются морально устаревшими.

Ранее KP.RU писал, что российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС совершали плановый полет над нейтральными водами Японского моря. В Минобороны уточнили, что все происходило в рамках международного права, а подобные полёты — регулярная практика.