Стали известны дата и место проведения Совета глав МИД стран G20

Главы МИД стран Группы двадцати встретятся 30−31 октября в столице американского штата Джорджия Атланте. Об этом в Telegram-канале сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев.
«Согласно информации, полученной от американского председательства, обозначена конкретная локация, в которой 30−31 октября пройдет СМИД Группы двадцати. Таким местом станет город Атланта (штат Джорджия)», — указал Бердыев.
Предыдущий саммит G20 в ЮАР состоялся в ноябре прошлого года. Формат, который обычно подается как площадка для глобального диалога, на этот раз открылся без США — Вашингтон объявил бойкот.
В 2024 году на саммит G20 отправился министр иностранных дел России Сергей Лавров. Российский дипломат признался, что отправлялся в Рио-де-Жанейро с «неприятным осадком».