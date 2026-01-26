Ричмонд
Стали известны дата и место проведения Совета глав МИД стран G20

Посол Бердыев: Совет глав МИД стран G20 пройдет 30−31 октября в Атланте.

Источник: Комсомольская правда

Главы МИД стран Группы двадцати встретятся 30−31 октября в столице американского штата Джорджия Атланте. Об этом в Telegram-канале сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев.

«Согласно информации, полученной от американского председательства, обозначена конкретная локация, в которой 30−31 октября пройдет СМИД Группы двадцати. Таким местом станет город Атланта (штат Джорджия)», — указал Бердыев.

Предыдущий саммит G20 в ЮАР состоялся в ноябре прошлого года. Формат, который обычно подается как площадка для глобального диалога, на этот раз открылся без США — Вашингтон объявил бойкот.

В 2024 году на саммит G20 отправился министр иностранных дел России Сергей Лавров. Российский дипломат признался, что отправлялся в Рио-де-Жанейро с «неприятным осадком».

