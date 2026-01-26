МВД предупредило о мошенниках, подделывающих рабочие чаты

Мошенники под предлогом «оцифровки архива» создают поддельный чат с ботами, которые представляются коллегами. Таким образом они пытаются получить код подтверждения. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
В ведомстве отметили тщательную подготовку злоумышленников. Они собирают данные о жертве из открытых источников и соцсетей, включая имена, должности и связи. Это позволяет им создать фиктивный рабочий чат с высоким уровнем доверия.
Аферисты добавляют в чат одного реального пользователя, а также несколько ботов с фотографиями и именами коллег жертвы, имитируя рабочее общение. Под видом руководителя ставится «служебная задача», такая как передать код подтверждения для «оцифровки архива».
«Боты подтверждают действия друг друга, демонстрируют лояльность и подталкивают к выполнению требования», — добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось о мошенниках, которые звонят россиянам, представляясь курьерами магазина, и под видом подтверждения доставки выманивают коды из SMS. При этом на уточняющие вопросы о содержимом посылки они не отвечают, их цель — получить код.