Новые приобретения «Трактора»: что известно о новичках команды

ХК «Трактор» усилился к плей-офф.
Под закрытие трансферного окна в КХЛ ХК «Трактор» объявил о подписании трех новичков. Команда закрыла несколько проседающих по ходу сезона позиций: вратарь Дмитрий Николаев был выменян у «Спартака», из «Амбри-Пиотте» пришел защитник Михал Чайковски. Также «черно-белые» усилили линию нападения нападающим из «Динамо» Александр Кисаков. Что известно о новичках — в материале URA.RU.
Вратарь Дмитрий Николаев.
Николаев родился в Санкт-Петербурге 25 января 2000 года. Там же начал заниматься хоккеем в местной академии «Спартака». Причем до восьми лет играл на позиции нападающего.
Молодежную карьеру начал в 2016 году, выступая за ХК «Серебряные львы», входящего в систему питерского «СКА». В 2019 году закрепил за собой первый номер «“СКА-1946” и выиграл с командой регулярный чемпионат. В том же году дебютировал в ВХЛ.
В состав основной команды «СКА» Николаев вошел в сезоне 2021/2022. Дебют пришелся на матч с ЦСКА. Заменив Ларса Юханссона по ходу матча, молодой вратарь справился со всеми бросками соперника. В сезоне 2022/2023 Николаев провел за петербуржцев 42 матча, в которых одержал 30 побед с 92,9% отраженных бросков. Он помог команде выиграть Кубок Континента и завоевать бронзовые медали Кубка Гагарина.
Сезон 2023/2024 начался для Николаева с обмена в «Нефтехимик». Почти сразу вратарь отправился в московский «Спартак». Контракт был рассчитан до 2026 года. В июле 2025 года с вратарем подписали новый контракт — до конца сезона 2027/2028, но уже в ноябре 2025 года поместили его в список отказов.
После помещения в список отказов Николаев играл за воскресенский «Химик». А 25 января стало известно о его обмене в «Трактор». За вратаря «черно-белые» заплатили 15 млн рублей.
«Позиция голкипера сегодня является крайне дефицитной в КХЛ и нам, наконец, удалось прийти к консенсусу со “Спартаком” по переходу Дмитрия Николаева. В свои 25 лет это уже опытный хоккеист, проведший три полных сезона в Лиге и хорошо показавший себя в плей-офф. Мы рассчитываем, что он навяжет конкуренцию Сергею Мыльникову и усилит нашу вратарскую линию», — объявил о трансфере генменеджер «Трактора» Алексей Волков.
Защитник Михал Чайковски.
Чайковски родился 6 мая 1992 года в городе Скалица (Словакия). Воспитанник ХК «Слован» (Братислава). Во взрослом хоккее защитник дебютировал в сезоне 2009/2010. А через год перебрался в Канаду.
Сезон 2010/2011 играл в хоккейной лиге Онтарио за клуб «Кингстон Фронтенакс». После два года защищал цвета «Оттава Сиксти Севенс». В сезоне 2013/14 перешел в «Рединг Ройалз».
После в карьере Чайковски были такие клубы, как «Херши Бэрс» и «Саут Каролина Стингрейс». А в 2015 году он перебрался в Чехию, став игроком пражской «Спарты». Вместе с командой он стал серебряным призером Чешской экстралиги.
В КХЛ Чайковски попал в сезоне 2016/2017, подписав контракт с «Автомобилистом» (Екатеринбург). А через два года вернулся в Америку, став игроком «Каролина Харрикейнз». Закрепиться в первой команде у него не вышло, и менеджеры приняли решение отправить его в фарм-клуб («Шарлотт Чекерс»).
По ходу сезона защитник снова попробовал свои силы в КХЛ: «Автомобилист» получил за него денежную компенсацию. Через два года игрок перешел в московское «Динамо», но, не доиграв контракт, вернулся в Екатеринбург. После были очередной контракт с «Динамо», обмен в «Сибирь», контракт со «Спартаком».
В августе 2025 года ХК «Спартак» поместил Чайковски в список отказов. После того, как защитником не заинтересовался ни один клуб КХЛ, его отправили в «Химик». Там он практически сразу договорился о расторжении контракта и перебрался в швейцарский «Амбри-Пиотте».
25 января 2026 года ХК «Трактор» объявил о подписании защитника. Контракт с Чайковски рассчитан до конца сезона 2025/26.
«“Трактору” на протяжении сезона был необходим еще один защитник, способный добавить обороне строгости и, что немаловажно, адаптированный к стилю игры в КХЛ. Михал Чайковски как раз и обладает тем набором навыков, которые позволили остановить выбор на нем. Он прекрасно знает Лигу и в силу опыта быстро встроится в систему командной игры. Добро пожаловать в Челябинск!», — заявил генменеджер «Трактора» Алексей Волков.
Нападающий Александр Кисаков.
Кисаков родился в Соликамске (Пермский край) 1 ноября 2002 года. Карьеру игрока начал в нижегородском «Торпедо». За плечами нападающего школа московского «Спартака» и «Динамо».
Молодежную карьеру он начал именно в составе «бело-голубых» в сезоне 2018/2019. Вместе с молодежкой стал обладателем Кубка Харламова и вошел в состав основной команды.
В 2021 году был выставлен на драфт НХЛ и присоединился к «Баффало Сейбрз». Не сумев закрепиться в основной команде, был направлен в фарм-клуб «Рочестер Американс».
В Северной Америке Кисаков провел три полноценных сезона. Летом 2025 года вернулся в «Динамо». А в январе 2026 года присоединился к «Трактору». Столичный клуб получил за форварда денежную компенсацию.
«Александр Кисаков был одним из самых перспективных крайних форвардов уровня сборных России U16-U20. В этом сезоне после трех лет за океаном он вернулся в КХЛ, но не смог подойти под систему московского “Динамо”. Кисаков классический плеймейкер с отличными руками, видением площадки и установкой на пас. В “Тракторе” он получит новый шанс, чтобы доказать свою состоятельность на самом высоком уровне», — оценил трансфер генменеджер «Трактора» Алексей Волков.