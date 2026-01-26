Новые приобретения «Трактора»: что известно о новичках команды

«Позиция голкипера сегодня является крайне дефицитной в КХЛ и нам, наконец, удалось прийти к консенсусу со “Спартаком” по переходу Дмитрия Николаева. В свои 25 лет это уже опытный хоккеист, проведший три полных сезона в Лиге и хорошо показавший себя в плей-офф. Мы рассчитываем, что он навяжет конкуренцию Сергею Мыльникову и усилит нашу вратарскую линию», — объявил о трансфере генменеджер «Трактора» Алексей Волков.