Бойцы батальона «Азов»* Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдались в плен под Димитровом вместе с темнокожим командиром Даниэлем. Об этом в понедельник, 26 января, сообщили в ТАСС.
В ходе боев у города российские военные окружили порядка пяти групп украинских солдат, из них остальные четыре были уничтожены.
— Вместе с группой сдался и их командир — темнокожий боевик по имени Даниэль, — добавили в публикации.
21 января в пресс-службе Минобороны также сообщили, что бойцы ВС РФ нанесли удар по складу хранения барражирующих боеприпасов ВСУ авиацией, БПЛА, ракетами и артиллерией.
Украинский военнослужащий Павел Гейко, попавший в плен в ДНР, в свою очередь, заявил, что оборону поселка Шевченко держал всего 20 минут. Он признал, что его подготовка в Ровненском районе была недостаточной и впервые оружием он начал пользоваться уже на передовой.
13 января бойцы Вооруженных сил России (ВС РФ) также ликвидировали под Красноармейском группу украинских военнослужащих, направленную для пиар-акции с флагом.
*Запрещенная в России террористическая организация.