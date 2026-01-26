Ричмонд
-3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бойцы «Азова»* сдались в плен ВС РФ вместе с темнокожим командиром

Бойцы батальона «Азов»* Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдались в плен под Димитровом вместе с темнокожим командиром Даниэлем. Об этом в понедельник, 26 января, сообщили в ТАСС.

Бойцы батальона «Азов»* Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдались в плен под Димитровом вместе с темнокожим командиром Даниэлем. Об этом в понедельник, 26 января, сообщили в ТАСС.

В ходе боев у города российские военные окружили порядка пяти групп украинских солдат, из них остальные четыре были уничтожены.

— Вместе с группой сдался и их командир — темнокожий боевик по имени Даниэль, — добавили в публикации.

21 января в пресс-службе Минобороны также сообщили, что бойцы ВС РФ нанесли удар по складу хранения барражирующих боеприпасов ВСУ авиацией, БПЛА, ракетами и артиллерией.

Украинский военнослужащий Павел Гейко, попавший в плен в ДНР, в свою очередь, заявил, что оборону поселка Шевченко держал всего 20 минут. Он признал, что его подготовка в Ровненском районе была недостаточной и впервые оружием он начал пользоваться уже на передовой.

13 января бойцы Вооруженных сил России (ВС РФ) также ликвидировали под Красноармейском группу украинских военнослужащих, направленную для пиар-акции с флагом.

*Запрещенная в России террористическая организация.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше