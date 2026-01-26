Ричмонд
«Он ушел внезапно. Трагически»: Алиса Гребенщикова рассказала о смерти отчима

Актриса Алиса Гребенщикова сообщила о смерти отчима — психотерапевта Дмитрия Овечкина.

Актриса Алиса Гребенщикова сообщила о смерти отчима — психотерапевта Дмитрия Овечкина.

Его не стало в конце 2025 года. Алиса призналась, что всегда считала Овечкина своим отцом. По ее словам, он ушел из жизни внезапно и трагически.

— Для меня он был папой. Я всегда чувствовала, что у меня три ангела-хранителя: дедушка, папа Боря (певец Борис Гребенщиков*, — прим. «ВМ») и папа Дима. Каждый из них играл важную роль в моей жизни. Он ушел внезапно. Трагически. И в это невозможно поверить, — написала актриса в личном блоге.

*Внесен Минюстом в реестр физических лиц, выполняющих функции иноагента.