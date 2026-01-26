В Петербурге появилась голубая птица-зимородок, роющая норы

В Санкт-Петербурге заметили птицу, которая роет норы. Ее зовут зимородок.
Голубая птичка летала на побережье Финского залива в поисках пропитания. В основном она питается рыбой, но не откажется от водных ракообразных, личинок насекомых, головастиков.
Зимородок размером чуть больше воробья, у него крупная голова и большой клюв. Может показаться, что она обитает не в северных широтах, а в тропических лесах из-за яркого окраса.
«Восхищаясь яркой окраской зимородка, сложно поверить, что перья, которые переливаются синим и небесно-голубым цветом, в реальности имеют коричневый окрас. В природе синего пигмента в оперении птиц не существует, небесно-голубой цвет зимородка является результатом особого преломления света», — объяснил биолог Павел Глазков в своем Telegram-канале.
Это крайне редкий гость для Петербурга. Птица занесена в Красную книгу города. В последние годы зимородки нередко остаются зимовать в Северной столице.