Инвестиции в экономику Узбекистана за год выросли до 591,1 трлн сумов

В 2025 году в основной капитал Узбекистана инвестировали 591,1 трлн сумов, следует из данных Нацкомстата. За год объем вложений вырос на 10,5%.

Источник: Курсив

В структуре финансирования доля нецентрализованных инвестиций достигла 89,4% (528,5 трлн сумов). Главным драйвером роста стали прямые иностранные вложения и негарантированные кредиты, объем которых составил 389,6 трлн сумов.

Собственные средства предприятий обеспечили 90,3 трлн сумов инвестиций (15,3% от общего объема). Вложения населения составили 37,5 трлн сумов.

На долю государства (централизованные инвестиции) пришлось — 62,6 трлн сумов. Из них 28 трлн выделили из бюджета, а 32,5 трлн привлекли за счет иностранных кредитов под госгарантию.

В разрезе регионов высокие показатели зафиксированы в Ташкентской (79,3 трлн сумов), Наманганской (61,1 трлн) и Навоийской (43,1 трлн) областях.

Ранее Kursiv Uzbekistan писал, что ВВП Узбекистана за 2025 год увеличился на 7,7%.