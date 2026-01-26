Инвестиции в экономику Узбекистана за год выросли до 591,1 трлн сумов

В структуре финансирования доля нецентрализованных инвестиций достигла 89,4% (528,5 трлн сумов). Главным драйвером роста стали прямые иностранные вложения и негарантированные кредиты, объем которых составил 389,6 трлн сумов.
Собственные средства предприятий обеспечили 90,3 трлн сумов инвестиций (15,3% от общего объема). Вложения населения составили 37,5 трлн сумов.
На долю государства (централизованные инвестиции) пришлось — 62,6 трлн сумов. Из них 28 трлн выделили из бюджета, а 32,5 трлн привлекли за счет иностранных кредитов под госгарантию.
В разрезе регионов высокие показатели зафиксированы в Ташкентской (79,3 трлн сумов), Наманганской (61,1 трлн) и Навоийской (43,1 трлн) областях.
