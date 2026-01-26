Мощные снегопады накроют Пермский край

После снегопадов в Прикамье вновь вернется мороз. Если утром в пятницу в Перми и на юге края будет около −5 градусов, то уже к вечеру похолодает до −20. В субботу станет еще холоднее, а пик придется на ночь на воскресенье, когда на севере может быть до −35 градусов.