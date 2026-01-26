Ричмонд
Мощные снегопады накроют Пермский край

В четверг 29 января в Пермском крае ожидается сильный снегопад. Он усилится к вечеру и в ночь на пятницу, предсказывают синоптики.

Пермяков вновь завалит снегом.

«В четверг с юга приблизится теплый фронт циклона, выходящего со стороны Беларуси. В центральных и южных районах края ожидается продолжительный снегопад, с усилением осадков к вечеру. За день прирост снежного покрова может составить 5−10 см. В ночь на пятницу ожидается сильный снегопад по южным районам края, с приростом снежного покрова еще на 5−10 см», — сообщает ГИС центр ПГНИУ.

После снегопадов в Прикамье вновь вернется мороз. Если утром в пятницу в Перми и на юге края будет около −5 градусов, то уже к вечеру похолодает до −20. В субботу станет еще холоднее, а пик придется на ночь на воскресенье, когда на севере может быть до −35 градусов.