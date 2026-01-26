Свердловчанин устроил скандал в больнице, размахивая гранатами

Ключевые эпизоды произошли 8 октября 2025 года. В этот день Войнов из-за незначительного конфликта начал угрожать двум подросткам 13 и 15 лет. Он достал две страйкбольные гранаты, стал размахивать ими и заявлял о намерении их взорвать. При этом мужчина оскорблял несовершеннолетних нецензурной бранью. Потерпевшие испугались и расценили угрозы как реальные, поскольку муляжи были визуально неотличимы от настоящих боеприпасов.