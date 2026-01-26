Свердловчанин устроил скандал в больнице, размахивая гранатами

Мужчина размахивал муляжами гранат в больнице (архивное фото).
Полевской городской суд приговорил 42-летнего местного жителя Алексея Войнова к 3 годам 8 месяцам колонии общего режима. Поводом для возбуждения дела стали несколько эпизодов, когда мужчина размахивал в публичных местах муляжами гранат, запугивая подростков и взрослых. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.
Как уточнили в суде, Войнов использовал для угроз страйкбольные гранаты, внешне похожие на боевые РГД-5 и Ф-1. Подростки и посетители медучреждения восприняли происходящее как реальную опасность. «Эти перечисленные преступления мужчина совершил, будучи осужденным к условному лишению свободы. Суд отменил условное наказание и присоединил неотбытую часть старого наказания к новому», — уточнили в ведомстве.
Ключевые эпизоды произошли 8 октября 2025 года. В этот день Войнов из-за незначительного конфликта начал угрожать двум подросткам 13 и 15 лет. Он достал две страйкбольные гранаты, стал размахивать ими и заявлял о намерении их взорвать. При этом мужчина оскорблял несовершеннолетних нецензурной бранью. Потерпевшие испугались и расценили угрозы как реальные, поскольку муляжи были визуально неотличимы от настоящих боеприпасов.
В тот же день Войнов оказался в холле городской больницы Полевского. Там он вновь достал муляжи гранат. Мужчина громко скандалил, выкрикивал угрозы в адрес своей знакомой и других граждан, находившихся в медучреждении. Посетители и персонал восприняли его действия как создающие угрозу жизни и безопасности. Инцидент стал поводом для вызова правоохранителей.
Отдельным эпизодом суд выделил подделку документов. В ходе проверки на дороге Войнов предъявил инспектору ДПС поддельное водительское удостоверение. Сотрудник полиции заподозрил подлог. В результате была проведена экспертиза, подтвердившая фальсификацию. После этого в отношении мужчины возбудили еще одно уголовное дело — по части 3 статьи 327 УК РФ (подделка официального документа).
Суд признал Алексея Войнова виновным по пункту «а» части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия), а также по части 3 статьи 327 УК РФ. С учетом отмены условного срока и присоединения неотбытой части предыдущего наказания ему назначили 3 года 8 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Осужденного взяли под стражу в зале суда. Приговор пока не вступил в законную силу. Войнов сохраняет право обжаловать его в апелляционном порядке.