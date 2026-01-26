Блогер Столяров и чемпионка мира по бальным танцам Бондарева ждут ребенка

Вера Бондарева беременна, пишут СМИ.
Чемпионка мира по бальным танцам Вера Бондарева и блогер Алексей Столяров ждут ребенка. По данным СМИ, девушка может находиться примерно на пятом месяце беременности, однако при этом она продолжает преподавать танцы.
«Бондарева занимается с одной из своих учениц в танцевальной студии. Обтягивающий спортивный костюм не скрывает округлившийся живот будущей мамочки. Судя по всему, Вера находится на пятом месяце», — передает «СтарХит». Однако сама пара пока не объявила официально о пополнении.
Об отношениях Столярова и Бондаревой стало известно летом 2024 года. Они публично подтвердили свой союз, впервые появившись вместе на фестивале VK Fest. Как ранее рассказывал спортивный блогер, он познакомился с девушкой познакомились в компании общих друзей и с первых минут оба почувствовали взаимную симпатию. Весной 2025 года Столяров сделал Бондаревой предложение. Подготовка к этому событию была масштабной: блогер арендовал стадион «Динамо», пригласил друзей, преподнес возлюбленной большой букет алых роз и подарил эффектное кольцо, выполненное в стилистике помолвочного украшения принцессы Дианы. Пара официально зарегистрировала брак 17 декабря.