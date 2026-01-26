Российские вузы будут готовить «арктических космонавтов»

Вместе с тем, по его словам, работа в Арктике все чаще сравнивается с работой в космическом пространстве. «Экстремальные природные условия, схожие с условиями, находящимися за пределами нашей планеты, технологическая емкость реализуемых проектов, максимальные требования к компетентности сотрудников, их способность к предельной ментальной концентрации на задаче и готовность к работе в условиях полной изоляции от цивилизации — все это делает Арктику уникальным макрорегионом, где цена ошибки так же высока, как и на орбите», — отметил эксперт, подчеркнув, что именно это формирует целый ряд требований к компетенциям выпускников российских университетов.