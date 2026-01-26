ЕС попытается показать независимость от США: ставка сделана на то, что сильно раздражает Трампа

Авторы публикации обратили внимание, что саммит пройдет на фоне обострения трансатлантических отношений и резкой критики Трампа в адрес «зеленой» энергетики. Как отмечается, в ЕС все чаще опасаются, что США при нынешней администрации могут использовать газ как инструмент давления. В Брюсселе подчеркивают: возобновляемая энергетика означает для Евросоюза «больше свободы и меньшую уязвимость».