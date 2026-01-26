ЕС попытается показать независимость от США: ставка сделана на то, что сильно раздражает Трампа

ЕС готовится продемонстрировать энергетическую независимость от США, сделав ставку на то, что больше всего раздражает американского лидера Дональда Трампа, — ветроэнергетику. Об этом пишет Politico.
Как передает издание, в понедельник, 26 января, министры из 11 европейских стран соберутся в Гамбурге, чтобы договориться о масштабном наращивании оффшорных ветровых мощностей в Северном море.
По данным Politico, ожидается подписание Гамбургской декларации, предусматривающей строительство совместных морских ветропарков общей мощностью 100 гигаватт — больше, чем текущая генерация всей Великобритании. Инициатива рассматривается как альтернатива растущей зависимости ЕС от сжиженного природного газа (СПГ) США, импорт которого за последние годы вырос в четыре раза.
Авторы публикации обратили внимание, что саммит пройдет на фоне обострения трансатлантических отношений и резкой критики Трампа в адрес «зеленой» энергетики. Как отмечается, в ЕС все чаще опасаются, что США при нынешней администрации могут использовать газ как инструмент давления. В Брюсселе подчеркивают: возобновляемая энергетика означает для Евросоюза «больше свободы и меньшую уязвимость».
Напомним, Трамп сильно критиковал ФРГ за «эксперименты» с зеленой энергетикой. По его мнению, страна практически обанкротилась и ей «пришел конец».