Во Владивостоке сохранят для горожан исторический дом купца Жарикова

Дом купца Жарикова относится к объектам культурного наследия регионального значения, в 2020 году его вернули краю после «дела Мещерякова», но с тех пор здание пытались сначала сдать в аренду под восстановление, затем продать с торгов за 1 рубль при условии реставрации, при этом аукцион 2025 года так и не объявили.