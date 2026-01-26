Ричмонд
Во Владивостоке сохранят для горожан исторический дом купца Жарикова

Здание с глубокими трещинами и разрушенной кровлей официально признано аварийным, но до сих пор остаётся без консервации.

Источник: VL.ru

Во Владивостоке дом купца Жарикова по адресу Светланская, 119, известный как бывшая библиотека имени Горького, намерены исключить из плана приватизации, чтобы восстановить и сохранить в собственности Приморского края. Об этом написали «Новости Владивостока на VL.ru».

Комитет по экономической политике и собственности Законодательного собрания Приморья в понедельник, 26 января, рассматривает вопрос об исключении этого объекта культурного наследия из списка приватизации, такая мера в пояснительной записке названа необходимой для восстановления здания первой на Дальнем Востоке публичной библиотеки и сохранения её в краевой собственности.

Дом купца Жарикова относится к объектам культурного наследия регионального значения, в 2020 году его вернули краю после «дела Мещерякова», но с тех пор здание пытались сначала сдать в аренду под восстановление, затем продать с торгов за 1 рубль при условии реставрации, при этом аукцион 2025 года так и не объявили.

По данным Контрольно-счётной палаты Приморского края, дом на Светланской, 119 признали аварийным в 2021 году, в стенах имеются сквозные трещины, разрушается кровля, и при этом консервацию объекта культурного наследия до сих пор не провели, что создаёт риск утраты здания и его историко-культурной ценности.